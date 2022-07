A24/A25: Tar Lazio conferma sospensiva,sentenza 20 settembre

(ANSA) - PESCARA, 28 LUG - Il Tar del Lazio ha confermato la sospensiva relativa alla revoca in danno della concessione delle autostrade laziali ed abruzzesi A24-A25 alla società Strada dei Parchi. Il provvedimento era stato stabilito dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 luglio scorso sulla base di un provvedimento del Ministero per le Infrastrutture e per la Mobilità sostenibili (Mims) nel quale veniva elencata una serie di inadempienze.

La decisione sul merito della sentenza è prevista per il 20 settembre (ANSA).