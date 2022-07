Il Festival di Tagliacozzo apre con la grande opera

(ANSA) - TAGLIACOZZO, 27 LUG - Il Festival Internazionale di Mezza Estate-Tagliacozzo Festival inaugura venerdì alle 21.30 la sua 38/a edizione nello stile delle grandi kermesse europee. In programma in piazza Duca degli Abruzzi a Tagliacozzo (L'Aquila) c'è un grande concerto di gala ad ingresso libero, che vede in campo il direttore artistico del Festival, Jacopo Sipari di Pescasseroli, alla guida dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese, insieme all'International Opera Choir preparato dal maestro Giovanni Mirabile e alcuni tra i più grandi solisti internazionali come il soprano Donata d'Annunzio Lombardi, premio Puccini 2019, il tenore Amadi Lagha, il mezzosoprano Giuseppina Piunti e i baritoni Sergio Bologna e Luca Bruno.

Insieme a loro alcuni tra le migliori giovani promesse del canto come Davide Battiniello, tenore, Martina Sannino, soprano, Rossella Cerioni, soprano, Lorenzo Martelli, Tenore e Valentina Pernozzoli, mezzosoprano.

"E lucevan le stelle - Opera aeterna" il titolo di un concerto con oltre 150 esecutori che in realtà si pone come uno straordinario viaggio attraverso i più grandi capolavori operistici mondiali, dai concertati vibranti di Macbeth, Guglielmo Tell, Otello e Attila, alle sognanti arie di Aida, Tosca e Turandot, dalla sensualità di Carmen alla sacralità di Cavalleria Rusticana.

"Sono davvero orgoglioso di questo concerto - dice Jacopo Sipari - perché tra gli obiettivi primari del nostro Festival c'è proprio quello di celebrare la grandezza, l'energia e la bellezza della musica, obiettivo che con questo programma e con questi straordinari interpreti non possiamo non dirci raggiunto".

Uno spettacolo suggestivo che apre un Festival di stelle che si susseguiranno fino a lunedì 22 agosto con, tra i molti, Mogol (sabato 6), Javier Girotto, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite (lunedì 8), Morgan con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese (giovedì 11), Fabrizio Moro (venerdì 12), Carmen Consoli (domenica 14), Roby Facchinetti con l'Orchestra (giovedì 18), il grande omaggio a Ennio Morricone con coro e orchestra (venerdì 19) Enrico Brignano (domenica 20), il Volo con Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli, nella serata di chiusura. Info: www.tagliacozzofestival.com (ANSA).