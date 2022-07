Coca-Cola: sindaco Oricola, felici per investimento

(ANSA) - ORICOLA, 27 LUG - "La notizia di questo grande investimento di Coca-Cola HBC Italia ad Oricola ci rende particolarmente felici". A sostenerlo è il sindaco di Oricola, Antonio Paraninfi.

"In un periodo di difficoltà per tutti noi - prosegue - sapere che un'azienda investe nel nostro territorio in maniera importante ci riempie di orgoglio e ottimismo. Da oltre 30 anni Coca-Cola HBC opera da noi. I nuovi ampliamenti e diversificazioni di produzione contribuiranno ad una lunga e fattiva collaborazione nel segno del rispetto. Sperando in un'attenzione sempre crescente per il nostro comune, rivolgo all'azienda gli auguri della nostra comunità, assicurando una continua collaborazione. Insieme è tutto possibile." (ANSA).