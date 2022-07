Calcio: D'Emilio alla Juve, dedico questo momento a famiglia

(ANSA) - PESCARA, 25 LUG - "Dedico questo momento magico alla mia famiglia: senza i miei genitori e mio zio non sarebbe stato possibile": è il commento a caldo del portiere baby Filippo D'Emilio, classe 2008, 14 anni compiuti da pochi giorni, passato dal Delfino Curi Pescara alla Juventus dove giocherà nella prossima stagione negli under 15. L'8 agosto sarà in campo a Vinovo per il primo giorno di allenamenti da giocatore della Juventus sulle orme di Buffon, ma non solo.

"Buffon è stato un mio idolo, ma a me piace tanto anche Donnarumma, che a 23 anni è già un campione affermato con centinaia di partite alle spalle", spiega Filippo, sereno e pieno di entusiasmo. "I giorni a Torino? Tutto bellissimo, anche perché non me l'aspettavo. L'ingresso a Vinovo mi ha lasciato senza parole: la loro organizzazione è di un altro pianeta.

Allegri? A colazione, prima di firmare, mi ha incoraggiato a far bene. Dedico questo momento magico alla mia famiglia: senza i miei genitori e mio zio non sarebbe stato possibile. E anche a mister Panei: senza di lui sarei ancora qui a casa, mi ha preso in un campus estivo nel 2019 e mi ha dato la grande opportunità di approdare alla Curi, dove ho trovato tutte persone competenti. Martorella, al momento delle firme, era emozionatissimo e mi ha prestato la sua penna con cui firmò, anni fa, il suo primo contratto da professionista: è stato un bellissimo gesto". (ANSA).