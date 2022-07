Trasporti, a Sangritana finanziamento da un milione di euro

(ANSA) - PESCARA, 15 LUG - Deliberato, il 30 giugno scorso, in favore di Sangritana, un finanziamento Simest di un milione di euro, di cui il 40% a fondo perduto, finanziato dalla Comunità europea per la transizione digitale ed ecologica. Le risorse consentiranno all'azienda di "continuare ad investire nel parco veicolare e nella crescita dell'offerta di servizi a beneficio del territorio e delle imprese della nostra regione".

Ne dà notizia la stessa società.

Nella sede della Bcc dell'Aquila, alla presenza del presidente di Sangritana, Alberto Amoroso, di Vincenzina Colonna, responsabile finanziario e risorse umane dell'azienda, di Silvia Belli per Iccrea Banca e di Giovanni de Paulis per la Bcc di Roma, è stato perfezionato il finanziamento.

"Siamo riusciti a cogliere una preziosa opportunità per sostenere la nostra crescita ed i nostri investimenti riuscendo ad intercettare fondi della Comunità Europea per il Pnrr - afferma Amoroso - Grazie ad essi ed ai recenti finanziamenti sottoscritti il 15 giugno scorso per l'acquisto di tre nuove motrici, riusciremo a breve a soddisfare la domanda crescente di trasporto ferroviario sulla dorsale adriatica e verso i principali porti e Hhub europei. Il futuro del Cargo sarà sempre più ecologico ed effettuato su rotaie e Sangritana ha tutte le carte in regola per essere protagonista nel mercato dei prossimi anni con una capacità di servizio efficiente e flessibile ed in grado di soddisfare sia i grandi player internazionali che le piccole e medi e imprese del territorio regionale". (ANSA).