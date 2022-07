Tennistavolo: pluricampione Mondello sarà allenatore a Vasto

(ANSA) - VASTO, 09 LUG - Il pluricampione italiano nel singolo e nel doppio, Massimiliano Mondello, allenerà i giovani dell'Asd Tennistavolo Vasto che lo ha ingaggiato con un contratto di anno, con opzione di rinnovo, portando in Abruzzo il pongista italiano più titolato di sempre. Mondello farà anche parte della rosa dei giocatori che affronteranno il prossimo campionato di C1, disputando probabilmente qualche gara.

Da giocatore Mondello è stato dieci volte campione italiano nel singolo (8 nel doppio), olimpionico ad Atene 2004, vicecampione nel doppio ai Giochi del Mediterraneo del 1993, 11 scudetti vinti nei Campionati italiani a squadre, 300 presenze in nazionale, medaglia di bronzo ai mondiali di Kuala Lumpur del 2000, finalista per due volte in Coppa Campioni. Come allenatore ha seguito i talenti della nazionale giovanile che oggi rappresentano le punte di diamante del nuovo pongismo italiano quale Carlo Rossi e Michael Oyebode. Precedentemente allenatore di alcune squadre sarde, più recentemente è stato invece tecnico della ASD Ennio Cristofaro di Casamassima.

"Ho un ottimo ricordo di Vasto - commenta il tecnico calabrese - che rammento di aver frequentato in occasione dei Campionati Italiani Assoluti del 2002". Ricordo di Vasto legato anche alla finale mai giocata di quei campionati che lo videro contrapposto ad un altro campione del tennistavolo italiano, Valentino Piacentini. Infortunatisi entrambi, quasi contemporaneamente, decisero di non giocare quella finale, cosa che di fatto impedì quell'anno l'assegnazione del titolo italiano assoluto.

"Vengo da una città di mare ed adoro il mare - ha aggiunto - anche se l'Adriatico è alquanto diverso dl Tirreno. Il vivaio tennistavolistico vastese rappresenta per me una bella sfida e vorrei riuscire a dare il mio personale contributo teso ad incidere sulla crescita di questi ragazzi tra i quali ho potuto notare dei talenti interessanti".