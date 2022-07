Tennistavolo: Comparelli (Fitet), Mondello ci farà crescere

(ANSA) - VASTO, 09 LUG - "Non sono molti i nomi italiani ai quali poter associare, nella storia del tennistavolo, un'espressione di pongismo internazionale o comunque di altissimo livello, Mondello rappresenta sicuramente uno di questi. Il suo contributo può rappresentare non solo per Vasto, ma per tutto l'Abruzzo un enorme fattore di crescita collettiva". A sottolinearlo è il presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennistavolo nonché presidente della Asd Tennistavolo Vasto, Stefano Comparelli.

"Massimiliano Mondello - spiega - rappresenta nell'immaginario pongistico nazionale il top assoluto. Bisogna approfittare di questa presenza che può donare molto a tutti. Al di là di ogni cosa, per fare un paragone calcistico, avere Max Mondello come tecnico con noi è come pensare di far allenare i ragazzi della Sambenedettese da Roberto Mancini".

"Ringrazio Alessandro Santoro - sottolinea - per aver portato avanti questa operazione in cui ha creduto sin dall'inizio e per questo 'dono' che ha inteso fare al mondo del tennistavolo abruzzese. Il mio ringraziamento va anche al nostro tecnico Paolo Caserta che ha avallato e favorito l'intesa unitamente a Santoro. A fine agosto è mia intenzione presentare questo campione eccezionale al mondo pongistico abruzzese ed alla città di Vasto, che sono certo saprà accoglierlo nel migliore dei modi, attraverso una cerimonia di benvenuto alla presenza dei vertici dello sport locale e regionale e dei ragazzi abruzzesi del tennistavolo, perché resto convinto del potente valore didascalico che può esercitare sui giovani sportivi la storia della disciplina che si pratica e le storie dei campioni che l'hanno resa grande." (ANSA).