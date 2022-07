Musica, il "Premio Cicognini" a Marianelli e Donaggio

(ANSA) - CHIETI, 08 LUG - Il "Premio Oscar" Dario Marianelli e il maestro Pino Donaggio sono i vincitori del "Premio Internazionale Cicognini", fondato e presieduto dal maestro Davide Cavuti e nato per omaggiare Alessadro Cicognini, uno dei padri della musica da film. La cerimonia di consegna del Premio si terrà il 21 luglio alle 16.30 alla Camera dei Deputati nella Sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli. Marianelli ha vinto l'Oscar nel 2008 per le musiche del film "Espiazione" e vanta altre due nomination.

Donaggio, autore tra i più prolifici di colonne sonore, riceverà il "premio alla carriera". Lo "Special Award" è stato assegnato al compositore Sergio Rendine e al jazzista e musicologo Lino Patruno.

Premio Speciale al film "Ennio" di Giuseppe Tornatore dedicato al maestro Ennio Morricone che vinse il "Premio Internazionale Cicognini" nel 2017. Anche in questa edizione la commissione ha voluto tributare tre "Special Award": ai musicisti e compositori Fred Hersch, Enrico Rava e John Surman.

"Come da tradizione, anche questa edizione del "Premio Internazionale Cicognini" rende omaggio ai grandi compositori apprezzati in tutto il mondo, che ringrazio per la loro disponibilità e che si sono sentiti onorati di ricevere un riconoscimento intitolato al celebre maestro Cicognini - dice Cavuti, compositore e presidente del 'Premio Cicognini' - Un grazie particolare al Centro Sperimentale di Cinematografia, all'Intergruppo Parlamentare Cinema e Arti dello spettacolo, nostri partner in questa speciale edizione".

La serata sarà condotta dalla giornalista Mila Cantagallo, l'organizzazione è affidata al "Centro Studi Nazionale Cicognini" in collaborazione con il "Gruppo Interparlamentare Cinema e Arti dello Spettacolo", la "Biblioteca L. Chiarini del CSC" e con il sostegno del comune di Francavilla al Mare.

Nell'albo d'oro del premio, oltre al maestro Morricone, sono presenti altri due "Premi Oscar", Nicola Piovani e Michael Giacchino, i compositori di colonne Franco Piersanti, Bruno Zambrini, Manuel De Sica, Detto Mariano, Umberto Scipione e il violinista Uto Ughi, unico non compositore cinematografico ad aver ricevuto il riconoscimento. (ANSA).