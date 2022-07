A24-A25: Bombardieri, revoca concessione è scelta positiva

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO, 08 LUG - "La revoca della concessione dell'autostrada dei Parchi per noi è una buona notizia". Cosi il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del congresso regionale della Uil, in corso a Città Sant'Angelo (Pescara). "Questo perché negli ultimi anni avevamo registrato una serie di aumenti secondo noi ingiustificati e, quindi, ciò permette di controllare le tariffe ed evitare che ci sia un salasso ogni anno del 10%. Ma c'è un fatto strategico: è l'unica autostrada che collega questo territorio al Tirreno e lo collega su un territorio altamente sismico. Serve, quindi, fare investimenti di infrastrutture e di potenziamento della stessa autostrada, che, ci pare, fino ad ora non avevamo registrato. La revoca è una scelta positiva".

(ANSA).