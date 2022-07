A14, chiusa 5 ore notturne entrata stazione Pescara ovest

(ANSA) - PESCARA, 07 LUG - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di giovedì 7 alle 4:00 di venerdì 8 luglio sarà chiusa la stazione di Pescara ovest Chieti, in entrata verso nord. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pescara nord Città Sant'Angelo. (ANSA).