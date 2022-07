Covid: in Abruzzo 1.015 nuovi casi, tasso positività record

(ANSA) - PESCARA, 04 LUG - Sono 1.015 i nuovi casi di Covid-19 accertate nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 394 tamponi molecolari e 2.506 tamponi antigenici. Il tasso di positività è pari al 35%. Si tratta di un dato record: più di un tampone su tre di quelli processati è risultato positivo. In rapido aumento i ricoveri, che passano dai 166 di ieri ai 179 di oggi. Quattro i decessi: il bilancio delle vittime sale a 3.387.

Gli attualmente continuano ad aumentare e arrivano a 33.745 (+714): 174 pazienti (+14) sono ricoverati in ospedale in area medica e 5 (-1) sono in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 402.268 (+297).

Dei quattro decessi, uno risale ai giorni scorsi, mentre gli altri tre riguardano pazienti di età compresa tra 65 e 87 anni: due in provincia di Chieti e uno in provincia dell'Aquila.

Il totale dei casi sale a 439.400: 91.627 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+139), 125.159 in provincia di Chieti (+325), 101.646 in provincia di Pescara (+254), 107.420 in provincia di Teramo (+242) e 8.713 fuori regione (+27), mentre per 4.835 (+28) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Alla luce dell'aggiornamento odierno, l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale a 1.113. Nell'ultima settimana sono emersi 14.182 nuovi casi, con una variazione, rispetto ai giorni precedenti, pari al +72%. I ricoveri, su base settimanale, sono cresciuti del 43%. Il tasso di occupazione dei posti letto al momento è al 3% per le terapie intensive e al 13% per l'area medica. (ANSA).