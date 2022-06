Musica:torna Paesaggi Sonori, 9 concerti in scenari naturali

(ANSA) - PESCARA, 30 GIU - Torna domenica "Paesaggi sonori" uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate abruzzese, inserito dallo scorso anno nella della rete dei Festival italiani di musica in montagna.

Una rassegna di concerti che si svolge in diverse località e promuove l'abbinamento armonico tra il camminare nella natura e l'ascolto della musica. Gli appuntamenti sono introdotti da un'escursione per raggiungere i più affascinanti teatri naturali.

Si parte domenica 3, alle 18.30 con il concerto della musicista e "sound artist" giapponese Tomoko Sauvage nell'Abbazia di San Liberatore a Majella a Serramonacesca (Chieti). Domenica 17 luglio, ai piedi di Rocca Calascio (L'Aquila) suonerà il compositore e chitarrista canadese Eric Chenaux. Domenica 24 luglio, è in programma concerto degli statunitensi Son Lux tra le mura dell'antica città vestina di Peltuinum a Prata D'Ansidonia-San Pio delle Camere, sempre nell'Aquilano. Un appuntamento particolarmente atteso per i giochi di luce del tramonto. Lo scorso anno fu Niccolò Fabi a esibirsi da queste parti.

Di nuovo alla Rocca di Calascio, il 30 luglio, il concerto della giovanissima artista sudafricana Alice Phoebe Lou, con il suo art-rock raffinato e sofisticato dai riverberi blues, jazz e neo-folk in cui usa la voce come un vero e proprio strumento. Il giorno seguente, è in programma un'escursione ai piedi del monte Bolza per il concerto dell'americana Half Waif.

Sabato 6 agosto sarà la volta del compositore e pianista inglese Douglas Dare che si esibirà a Forca Castiglione di Tornimparte (L'Aquila). Mercoledì 10 agosto, Marta Del Grandi allestirà un set sull'Altipiano del Voltigno, a Villa Celiera (Pescara).

Sabato 20 agosto, è previsto in programma il concerto della compositrice sperimentale svedese Maria W Horn nell'arena dell'anfiteatro romano di Alba Fucens a Massa D'Albe (L'Aquila).

Ultimo appuntamento stagionale, il 3 settembre con il concerto della songwriter americana Kayla Cohen, in arte Itasca, nel Giardino botanico mediterraneo di San Salvo (Chieti). (ANSA).