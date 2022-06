Associazione Forense compie 25 anni, convegno oggi a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 25 GIU - L'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.) compie 25 anni, un quarto di secolo di "storia sindacale dalla parte dell'avvocatura, della modernità e a tutela dei diritti", ricorrenza che sarà celebrata oggi a Pescara con un convegno dalle 16 in Municipio. Il sindacato dell'avvocatura, fondato con il Congresso di Chianciano del giugno 1997, componente anche di Confprofessioni, è effetto della confluenza culturale, morale e politica di "Assoavvocati-Confederazione Nazionale delle Associazioni Sindacali Forensi d'Italia" e "Sindacato Nazionale degli Avvocati-Federavvocati ". Ha proseguito la tradizione e l'esperienza delle associazioni forensi riconosciutesi nella disciolta Fe.S.A.P.I. (Federazione dei Sindacati Avvocati e Procuratori d' Italia).

Illustreranno l'attività dell'Anf - cui aderiscono oltre 40 associazioni locali (Ata) - gli avvocati Luisella Fanni, Pier Enzo Baruffi e Bruno Sazzini, che hanno partecipato al momento costitutivo e alle successive vicende. Nelle relazioni saranno evidenziati l'impegno dell'Anf in favore dell'avvocatura, i rapporti con gli enti istituzionali e rappresentativi, le iniziative in tema di legge professionale e ordinamento forense.

Ogni tre anni si tiene il Congresso Nazionale, nel cui ambito si svolgono le procedure per l'elezione democratica degli organismi dirigenti.

Saranno testimoni della giornata, annuncia una nota, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. Indirizzi di saluto di: Marcello Pacifico, presidente Anf Pescara; Maria Masi, presidente Consiglio Nazionale Forense; Giovanni Di Bartolomeo, presidente Ordine Avvocati Pescara; Silvana Vassalli, Organismo Congressuale Forense; Gaetano Stella, presidente Confprofessioni; Marco Natali, presidente Fondoprofessioni. Dopo l'introduzione di Carmela Milena Liuzzi, presidente Consiglio Nazionale Anf, seguiranno le relazioni di Luisella Fanni, consigliere nazionale Anf-Cagliari; Pier Enzo Baruffi, primo presidente Consiglio Nazionale Anf-Bergamo; Bruno Sazzini, consigliere Nazionale Anf-Bologna. Conclusioni affidate a Giampaolo Di Marco, Segretario Generale Anf. (ANSA).