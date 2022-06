Lume di candela e angolo del bacio, ecco la 'Notte romantica'

(ANSA) - ROCCA SAN GIOVANNI, 23 GIU - Sarà un fine settimana pieno di eventi quello di Rocca San Giovanni, sulla Costa dei Trabocchi: sabato 25 giugno si attende la 'Notte romantica nei Borghi più belli d'Italia', evento che coinvolgerà tutti i ristoranti, pronti a proporre menu con i prodotti tipici in un'atmosfera raccolta e romantica, a lume di candela. Dopo la cena, alle 23.00, nel centro storico flash mob musicale accompagnato dalle note di La Pa Pier. Seguirà un brindisi dedicato alle coppie presenti nell'Angolo del bacio che il Comune ha allestito a novembre scorso. Gli innamorati potranno scattarsi una foto e pubblicarla sui social, taggando i canali del Comune di Rocca San Giovanni.

Domenica 26 è in programma 'Una boccata d'arte', iniziativa a cura della Fondazione Elpis di Milano in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes Productions, che ha individuato Rocca San Giovanni come borgo rappresentativo dell'Abruzzo per bellezza e capacità evocativa. A primavera il giovane ceramista Victor Fotso Nyie, accompagnato dal collaboratore Andrea Croce, ha visitato il paese e ha realizzato un'opera che verrà presentata domenica e rimarrà esposta fino al 18 settembre.

"Ospitare due eventi di caratura nazionale - commenta il sindaco Fabio Caravaggio - è motivo di orgoglio e soddisfazione.

Il prossimo fine settimana Rocca vivrà una preziosa occasione di promozione territoriale e questo grazie alle bellezze e alle ricchezze del paese e grazie all'impegno di chi si adopera per promuoverle e farle conoscere. Iniziative come queste rappresentano un'opportunità per tutte le attività commerciali e ricettive del territorio. Solo facendoci conoscere il più possibile riusciremo a incrementare le presenze turistiche nel nostro paese". (ANSA).