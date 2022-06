Calcio, Pescara; presentati Colombo e Delli Carri

(ANSA) - PESCARA, 23 GIU - "Mi aspetta un compito complicato, ma stimolante perché Pescara è una piazza che presenta difficoltà superiori alla media in serie C. Sarò sottoposto a pressioni esterne e mediatiche in quanto questa città è abituata a palcoscenici di livello, ma sono cresciuto e maturato in questi anni". Queste le prime parole del nuovo allenatore del Pescara Alberto Colombo, presentato questa mattina all'Ekk Hotel di Città Sant'Angelo. Il nuovo trainer biancazzurro, 48 anni, di Cesana Brianza (Lecco), arriva in riva all'Adriatico dopo l'esperienza dello scorso anno a Monopoli dove era arrivato ai quarti di finale play off.

In passato Colombo aveva allenato Reggiana, Vicenza e Alessandria. A Pescara avrà nel suo staff il preparatore atletico Renzo Ricci che nello scorso campionato ha condiviso con il tecnico l'esperienza a Monopoli, mentre il vice sarà Giuseppe Padovano. Il neo ds Daniele Delli Carri ha detto: "A Pescara mi sento a casa. Sono pronto a misurarmi con questa sfida difficile e impegnativa".

Il presidente Sebastiani nel corso della conferenza stampa ha confermato a breve l'ingresso in società di un nuovo socio. La Primavera sarà allenata da Ledian Memushaj che lascia il calcio giocato. (ANSA).