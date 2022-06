Pescaturismo, a Termoli la Convention del 'Tourismed Plus'

(ANSA) - TERMOLI, 21 GIU - Al via a Termoli la Convention internazionale su pescaturismo, nell'ambito del Progetto europeo "Tourismed Plus" di cui l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) è partner. Gli ospiti internazionali sono arrivati ieri pomeriggio, alle 16 primo incontro tecnico tra i rappresentanti di Spagna, Corsica, Bosnia, Montenegro e Italia.

Tourismed Plus punta all'attuazione di un modello sostenibile di business nel settore del pescaturismo: attento alla salvaguardia dell'habitat marino, ma anche in grado di assicurare la continuità delle tradizioni legate alla pesca nei territori coinvolti: Termoli con l'Aast, la Spagna con il porto di Valencia, la Regione Sicilia con Prism, la Francia con la Cooperativa Petra Patrimonia Corsica, le città di Neum (Bosnia) e Ulcinj (Montenegro).

L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo ha coinvolto in Tourismed Plus numerose realtà locali: l'Associazione Armatori del Molise con i propri iscritti, le associazioni di categoria Federcoopesca e Agci Molise, Franmarine, altri organismi come l'Associazione APS Crea, la Turismol, il Flag Costa dei Trabocchi per il comune di Fossacesia (Chieti). Domani mattina la conferenza finale. (ANSA).