Pannelli solari con scarti carbonio, premio Best Practices

(ANSA) - TORTORETO, 18 GIU - Una collaborazione all'insegna dell'economia circolare e verde che, da una parte, recupera gli scarti di lavorazione della fibra di carbonio e, dall'altra, consente di avere un pannello fotovoltaico da portare sempre con sé all'occorrenza e per gli usi più svariati.

Con questo progetto la startup Levante con sede Milano e la società ACS (Advanced Composites Solutions), con sede a Bologna e Tortoreto (Teramo), esperta nella progettazione e nella realizzazione di componenti in materiale composito per vari settori industriali, ieri si sono aggiudicate il Premio Best Practices per l'Innovazione (categoria Greentech) promosso e organizzato da Confindustria Salerno.

Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato da diciotto anni in Italia alle migliori tra imprese, spin off e start up. L'iniziativa promuove la cultura dell'innovazione in Italia generando un meccanismo virtuoso di contaminazione e condivisione delle progettualità tra attori diversi, offrendo una premialità aggiuntiva per i progetti svolti in collaborazione con altri soggetti. Al premio concorrevano 60 progetti selezionati da Confindustria.

L'idea di Levante, tra le prime 50 startup in Europa per la mobilità sostenibile, è nata da un problema che i fondatori sentivano in prima persona: entrambi velisti e camperisti, nei loro viaggi avvertivano il bisogno di avere accesso all'energia ovunque. Così è nato il pannello ad origami trasportabile ovunque e utilizzabile in contesti staccati dalla rete. ACS ha invece messo a disposizione la propria tecnologia ed esperienza partendo dal recupero degli scarti di fibra di carbonio proveniente dall'industria automobilistica.

Se si pensa che quasi il 40% della fibra di carbonio utilizzata per la produzione di un'unica auto da corsa viene scartata (circa 250 kg), il progetto messo in piedi dalle due aziende costituisce un'occasione unica per innescare un processo virtuoso di recupero cosiddetto "upcycling" (che letteralmente significa riciclare meglio). (ANSA).