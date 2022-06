Acqua non potabile L'Aquila,tracce toluene durante controlli

(ANSA) - L'AQUILA, 08 GIU - Tracce di toluene sono state rilevate oggi in seguito alle analisi effettuate a L'Aquila su un campione di acqua stoccata preventivamente per controlli nell'ambito del protocollo stabilito da Asl, Arta e Gran Sasso Acqua (Gsa) per permettere il rifacimento della segnaletica all'interno del tunnel del Gran Sasso lungo l'autostrada A24. Il flusso idrico nella rete di distribuzione è stato immediatamente interrotto, in questo momento sono in corso ulteriori controlli e approfondimenti, i cui esiti dovrebbero arrivare nella notte, perché la presenza della sostanza tossica non è stata registrata dal gascromatografo, apparecchiatura molto puntuale, ma dalle successive analisi sul campione di acqua.

Secondo quanto si è appreso da fonti della società del ciclo idrico integrato Gsa, alla base della segnalazione potrebbe essere stato un errore nelle risultanze delle analisi. I lavori per il rifacimento della segnaletica effettuati da Strada dei Parchi (SdP) spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, erano stati effettuati per 100 metri. Il protocollo è quello stabilito ufficialmente nel corso di un sopralluogo nel traforo del Gran Sasso da parte della Asl, dell'Arta, della Gsa e della stessa SdP. Sul pericolo di inquinamento della falda acquifera è in corso un processo al Tribunale di Teramo che vede come imputati i vertici di Infn, Strada dei Parchi e Ruzzo Spa, società pubblica del ciclo idrico integrato di Teramo. Tutto questo mentre Corrado Gisonni, commissario nominato dal Governo per la messa in sicurezza dell'acquifero, dopo anni di rilevazioni e progettazioni, sta per dare il via agli interventi che complessivamente prevedono uno stanziamento di circa 100 milioni di euro per opere di rifacimento delle condotte e di impermeabilizzazione pavimentale. (ANSA).