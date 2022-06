Scuola: l'abruzzese Marta Citriniti ai mondiali di debate

(ANSA) - PESCARA, 06 GIU - Marta Citriniti studentessa del Liceo scientifico 'Galilei' di Pescara componente della nazionale italiana di "debate" parteciperà al campionato mondiale che si svolgerà in Slovenia dal 7 al 17 agosto. Il "debate" è una metodologia per acquisire competenze trasversali, che favorisce il cooperazione nell'apprendimento, non solo tra studenti, ma anche tra docenti e e studenti: si tratta di un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e controbattono un'affermazione dato dal docente, ponendosi in un campo "pro" o nell'altro "contro".

La fase finale del torneo di debate Hubruzzo Etico 2022, organizzato dalla Fondazione Hubruzzo e dalla Sezione Abruzzo della Società Nazionale Debate Italia, in collaborazione con l'Associazione RATI - Rete Abruzzesi per il Talento e l'Innovazione, si è svolta all'Istituto Tecnico 'Acerbo' di Pescara, tra il Liceo scientifico 'Galilei' di Pescara e l'Ic Ciampoli-Spaventa di Atessa. Lo studente Antonio Natale (Liceo Scientifico Galilei) si è aggiudicato il trofeo come miglior speaker, mentre Marta Citriniti parteciperà al campionato mondiale.

L'evento è stato l'ultimo atto di un percorso di formazione che ha coinvolto quasi 200 studenti e studentesse abruzzesi.

Cinque corsi introduttivi al debate per studenti e docenti di dodici scuole superiori abruzzesi, due corsi per cinque scuole medie e attività di formazione per insegnanti dedicati alla media literacy, per utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa. Il naturale proseguimento del piano di formazione è stato poi il torneo di debate, Hubruzzo Etico Debating Championship 2022, per studenti esordienti di scuola superiore, giunto alla 2/a edizione (26 e 27 maggio). Il tema: "È preferibile supportare economicamente i giovani che optano per percorsi imprenditoriali innovativi anziché per il perseguimento di elevati titoli di studio?". Hanno partecipato dieci squadre provenienti da tre province d'Abruzzo.Hanno disputato le semifinali e la finale quattro squadre, rappresentative di scuole superiori di tre diverse province: il Liceo Scientifico 'Galilei' di Pescara, l'Iss 'Patini Liberatore' di Castel di Sangro (L'Aquila), l'Ic Ciampoli-Spaventa di Atessa (Chieti).

(ANSA).