Bitcoin: esperto, non si può confiscare o sequestrare

(ANSA) - PESCARA, 05 GIU - "Un'altra delle caratteristiche tipiche di Bitcoin è la sua inconfiscabilità o insequestrabilità. Sia che ci sia un attacco hacker, sia che vogliano intervenire le forze dell'ordine, senza che prendano possesso della nostra chiave privata (una chiave digitale che serve per 'sbloccare i fondi') nessuno può spostare o bloccare i nostri Bitcoin". Lo sottolinea l'analista ed esperto di Bitcoin abruzzese, Gianluca Grossi, di Criptovaluta.it.

"Anche qui i lettori più attenti - ricorda all'ANSA - potranno obiettare che le forze dell'ordine eseguono con una certa frequenza sequestri. Questi sequestri possono avvenire soltanto in due casi: quando i nostri Bitcoin sono presso un intermediario (un exchange o una banca) che ovviamente deve sottostare alle leggi locali, oppure quando con operazioni in realtà molto complicate riescono a sottrarre le chiavi digitali ai proprietari". (ANSA).