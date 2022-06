Mega raduno europeo Harley Davidson a Pescara, poi Blockhaus

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - Centinaia di Harley Davidson hanno invaso il centro di Pescara per il 16esimo raduno internazionale Free Meeting, uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati della iconica moto americana. Borchie, pelle, penne, bandiere, stivali e cromature, tanta birra per una festa che ha coinvolto motociclisti arrivati da tutta Europa: sono almeno un migliaio i centauri arrivati, mentre si parla di oltre 600 mezzi, ma anche di qualche milione di euro esposto, superlucidato e smagliante tra Corso Umberto e Piazza Salotto.

In questi giorni la carovana salità sulla Maiella verso il Blockhaus e a Campo Imperatore, mentre domani 4 giugno la sfilata sarà sul lungomare che unisce Pescara a Montesilvano.

Unico lo spettacolo della messa corale in moto delle Harley, un concerto rombante che non ha eguali. (ANSA).