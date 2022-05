Accordo Tosto-Sangritana per merci a Chieti Scalo

(ANSA) - PESCARA, 23 MAG - Le due eccellenze abruzzesi Walter Tosto e Sangritana, hanno siglato un accordo quinquennale fino al 2027 relativo alla movimentazione e il trasporto delle merci inviate tramite rete ferroviaria intermodale presso il raccordo della linea Pescara - Sulmona, ad uso esclusivo della Walter Tosto SpA, presso la stazione di Chieti Scalo.

La partnership sarà articolata attraverso un accordo quadro ed una serie di contratti applicativi, uno per ogni tipologia di servizio, fra i quali spicca il trasporto a corto raggio necessario per rifornire lo stabilimento Walter Tosto di acciaio in lastre provenienti dalla Germania. Ma è allo studio un progetto che vedrà coinvolte le due aziende abruzzesi unitamente ad Adriafer e che riguarderà i depositi Walter Tosto di Trieste.

Si tratta di un accordo strategico per il territorio di Chieti poiché permetterà di rilanciare l'infrastruttura ferroviaria per lo sviluppo industriale e di ridurre gli impatti ambientali grazie all'utilizzo dei binari come alternativa ecosostenibile al trasporto stradale.

La Walter Tosto SpA è un'azienda del Gruppo Tosto, con 1300 dipendenti, ricavi consolidati per circa 170 milioni di euro ed un portafoglio ordini di 500 milioni di euro, ed è attiva nella progettazione e realizzazione di apparecchi critici di processo per impianti Oil & Gas, chimici, petrolchimici e dell'energia, che esporta nel mercato mondiale.

Luca Tosto, Managing Director di Walter Tosto SpA a conclusione della cerimonia ha dichiarato: "Ci siamo impegnati molto per mantenere attivo un asset strategico che rischiava di essere dismesso. L'infrastruttura ferroviaria ci permette di trasportare materiali e prodotti di grandi dimensioni e pesi elevati, anche 1000 tonnellate, nonché di abbattere gli impatti ambientali derivanti dalle emissioni di CO2. Siamo onorati di instaurare questa nuova collaborazione con Sangritana, un'azienda con la quale abbiamo lavorato in perfetta sinergia anche in passato." (ANSA).