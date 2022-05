Auto su asilo: sindaco Biondi, Tommaso è figlio di tutti noi

(ANSA) - L'AQUILA, 21 MAG - "Tommaso è figlio di tutti gli aquilani perché, come ha detto il cardinale Giuseppe Petrocchi, chiunque sia padre e sia madre si immedesima in questa tragedia". Così il sindaco Pierluigi Biondi all'uscita dei funerali del piccolo Tommaso, investito e ucciso mercoledì da un'auto nel vialetto della sua scuola": "Il lutto vero, profondo che rimane è dei genitori - ha aggiunto il sindaco - ma noi siamo qui a dire che il loro dolore è un po' anche il nostro sperando che questo serva ad alleviare un po' le loro pene".

Presenti alle esequie anche i vertici della Regione Abruzzo, a partire dal presidente, Marco Marsilio e dal vicepresidente Emanuele Imprudente.

"Viviamo un momento di profonda tristezza, dolore, sconforto - ha detto quest'ultimo - mi rendo conto di quanto sia facile perdere la speranza di fronte a un dolore così grande. Nostro dovere tendere sempre uno sguardo alle persone che ci sono vicine e vivono momenti di difficoltà. Dobbiamo sempre cercare di fare qualcosa per il prossimo.

Tra i presenti anche l'assessore regionale Guido Liris. "La stragrande maggioranza delle persone ha provato un sentimento straziante - ha detto - e questo lo si è visto perché la vita della comunità è stata rivoluzionata a qualsiasi livello. C'è un sopore di tutto il territorio".

"Quello che mi è piaciuto - ha aggiunto - è il richiamo di Giusi Fonzi, la zia del piccolo - relativo al fatto che questo episodio spinge a una riflessione profonda, sia a livello istituzionale, sia a livello individuale: la frenesia di tutti e la poca attenzione nei confronti delle cose più importanti fanno parte della vita quotidiano. Non ci rendiamo conto del bene che abbiamo fino a che non lo perdiamo. Queste sembrano frasi fatte.

La cosa più importante però è capire il tipo di vita di cui siamo tutti schiavi". (ANSA).