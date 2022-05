Cultura: ok a riqualificazione Villino Cimarosa ad Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 20 MAG - Il Villino Cimarosa di Avezzano, acquisito dalla Fondazione Carispaq, verrà trasformato in un centro culturale polivalente a servizio dell'intera Comunità avezzanese per la realizzazione di eventi sociali e culturali di interesse pubblico. L'intervento di restauro, presentato oggi, mira anche a riqualificare l'area circostante con beneficio per l'intero quartiere.

L'immobile, soggetto a vincolo di tutela dal Ministero della Cultura, è di indubbio interesse storico-culturale, rappresentando uno dei pochi manufatti rimasti a memoria del campo di concentramento dei prigionieri Austro-Ungarici realizzato negli anni della prima guerra mondiale.

Presenti all'incontro introduttivo, il presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, i Consiglieri della Fondazione Nazzareno Mascitti e Giovanni Seritti. Per il Comune di Avezzano, partner dell'iniziativa, hanno partecipato il vice sindaco Domenico Di Berardino e l'assessore Maria Teresa Colizza.

"Con l'intervento presentato oggi - ha dichiarato il presidente Taglieri - la Fondazione rafforza la presenza e l'attenzione dell'Istituzione per il territorio della Marsica e, in particolare, per la città di Avezzano; l'iniziativa segue molti altri interventi già realizzati ad Avezzano, tra cui il completo restauro della scuola Montessori, la ristrutturazione dell'Aia dei Musei, il restauro del Memorial alle vittime del terremoto del 13 gennaio del 1915 su Monte Salviano, la riqualificazione di piazza Risorgimento".

Il restauro del Villino avverrà sotto l'alta vigilanza della Soprintendenza. "Dopo più di mezzo secolo, il Villino Cimarosa, attualmente in stato di abbandono e degrado, tornerà a rivivere nella sua città. - ha detto poi il vicesindaco Di Berardino - Con questa operazione abbiamo scongiurato la perdita di un pezzo della nostra storia". (ANSA).