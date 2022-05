Da Usa, Canada e Polonia per tour esperienziale dell'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 09 MAG - Al via oggi un tour esperienziale dell'Abruzzo con venti buyer provenienti da Stati Uniti, Canada e Polonia. Fino a mercoledì 11 maggio sono in programma incontri con 81 aziende abruzzesi: 371 appuntamenti e un tour riservato al mondo delle birre artigianali, prodotto particolarmente ricercato dai consumatori dei tre Paesi coinvolti.

Sono i numeri dell'evento "Discovering Abruzzo", organizzato da Assocamerestero - Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara, la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, il Dipartimento agricoltura e con il coordinamento di Agenzia di Sviluppo. L'evento fa parte del progetto "True Italian Taste" (www.trueitaliantaste.it) finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare e salvaguardare il prodotto agroalimentare autentico italiano.

I buyer saranno accolti oggi, lunedì 9 maggio, alle 11:00, nel padiglione espositivo "Daniele Becci" del Porto Turistico Marina di Pescara, dal presidente Gennaro Strever e dal vice presidente della Giunta regionale d'Abruzzo Emanuele Imprudente. (ANSA).