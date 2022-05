Tua: D'Annuntiis, azienda sempre più al passo con tempi

(ANSA) - PESCARA, 06 MAG - "Quella di oggi è una giornata importante per il trasporto pubblico abruzzese perché Tua ha annunciato non solo nuovi importanti investimenti ma anche un piano di assunzioni rilevanti nel corso del triennio. Possiamo dire così che si pone fine alla carenza di organico e si immettono all'interno dell'azienda forze lavoro nuove e giovani per far sì che questa azienda abbia un futuro sempre migliore".

Lo ha detto questa mattina a Pescara il Sottosegretario alla Giunta Regionale con delega al trasporto pubblico Umberto D'Annuntiis.

"Oggi - ha aggiunto - sono stati annunciati grossi investimenti sui mezzi, sulle infrastrutture ferroviarie e sulla sicurezza e si cerca così di avere sempre più un'azienda al passo con i tempi e la Regione Abruzzo è al fianco della Tua per fare in modo che tutte le risorse a disposizione vengano impiegate nel miglior modo possibile per far sì che la Tua possa essere annoverata fra le migliori aziende italiane per quanto riguarda il trasporto pubblico locale". (ANSA).