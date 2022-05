Ciclismo: 73/o Trofeo Città Manoppello, vince Calzoni

(ANSA) - PESCARA, 06 MAG - Secondo dietro al Trofeo Matteotti professionisti per anzianità, il Trofeo Città di Manoppello è tornato alla ribalta del ciclismo abruzzese e si è concluso, nonostante una leggera pioggia, con una perentoria volata in salita nel centro storico di Manoppello che ha portato al successo il bresciano Walter Calzoni della Gallina Ecotek Lucchini.

Ottavo assoluto Giannicola Di Nella (Aran Cucine Vejus) campione regionale under 23 FCI Abruzzo e sedicesimo Marco Lolli (Aran Cucine Vejus) che si è aggiudicato il titolo regionale tra gli élite. Per i due corridori in forza al club di Montesilvano di patron Umberto Di Giuseppe anche lo scudetto di campione provinciale FCI Pescara da apporre sulle maglie della loro squadra di appartenenza.

Al via della gara una settantina di partecipanti con la Nazionale Ucraina under 23. A movimentare la corsa i continui saliscendi tra Manoppello, Lettomanoppello e Scafa con un tentativo iniziale del terzetto Matteo Domenicali (Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano), Matteo Alosi (Linea Oro Bike Avezzano) e Riccardo Perani (Gallina Ecotek Lucchini), un breve assolo di Massimiliano Presutti (Linea Oro Bike Avezzano) e la lunga fuga dell'ucraino Oleksander Shchypack (Gallina Ecotek Lucchini) che si è aggiudicato da solo due traguardi volanti.

Ripreso il battistrada che ha avuto un vantaggio massimo entro i due minuti, il gruppo dei migliori si è assottigliato sotto la spinta dei portacolori della Work Service Group Vitalcare Vega con Giovanni Bortoluzzi vincitore dell'unico gran premio della montagna all'inizio dell'ultimo giro quando mancavano 18 chilometri al traguardo.

Calzoni ha aumentato il ritmo sullo strappo conclusivo ai 300 metri che ha allungato il gruppo, aggiudicandosi la vittoria davanti al marchigiano Lorenzo Ginestra (Work Service Group Vitalcare Vega) e al piemontese, nonché compagno di squadra, Domenico Cirlincione. (ANSA).