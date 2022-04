Centrale Biogas, M5S per ora stop a questo progetto

(ANSA) - PESCARA, 28 APR - "Oggi siamo qui, una volta tanto, a prenderci qualche merito per il pericolo scampato per le tasche dei cittadini di Pescara riguardo all'impianto di biogas che Ambiente Spa intende realizzare nel comune di Città Sant'Angelo. Questo perché ieri l'assemblea dei soci, raccogliendo le perplessità e le denunce che avevamo sollevato su questo progetto, ha rispedito al mittente la proposta di Ambiente stessa, raccogliendo dunque le segnalazione che noi ci eravamo premurati di inviare a tutti i sindaci con una lettera aperta. Dunque per il momento questo progetto non si farà a queste condizioni e anche i sindaci sono andati in quella sede facendo capire che era un progetto che, con 30 milioni di euro, ci avrebbe legato mani e piedi a un accordo che faceva solo gli interessi del privato". Cosi il consigliere comunale del M5S di Pescara Paolo Sola affiancato dal capogruppo Erika Alessandrini e dal consigliere comunale Massimo Di Renzo questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta nell'area antistante il Municipio. (ANSA).