Marsilio eletto presidente gruppo Ecr a Comitato Regioni Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 26 APR - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stato eletto oggi per acclamazione nuovo presidente del gruppo dell'Ecr nel Comitato europeo delle Regioni.

"Esprimiamo a Marsilio le nostre più sentite congratulazioni. Siamo sicuri che grazie alla sua profonda esperienza politica e amministrativa e alle sue capacità egli sarà in grado svolgere al meglio il suo importante incarico". Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo Raffaele Fitto insieme con la delegazione di FdI composta da: Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Sofo e Giuseppe Milazzo. (ANSA).