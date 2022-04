25 Aprile: Di Pietro ricorda Fuà, eroe Brigata Maiella

(ANSA) - SULMONA, 25 APR - La toccante testimonianza della morte del patriota Oscar Fuà, a Brisighella, il 4 dicembre 1944, nel ricordo commosso di uno degli ultimi superstiti della Brigata Maiella, Raffaele Di Pietro, oggi 96enne. Un racconto fatto con tanta emozione subito dopo la conclusione della cerimonia di questa mattina, davanti al monumento dedicato ai patrioti della Brigata, nel 77° anniversario della Liberazione.

Di Pietro ha visto morire Fuà, appena sedicenne, a poca distanza da lui. Colpito alla fronte da un proiettile venne subito soccorso ma purtroppo non ci fu nulla da fare per strapparlo alla morte. "Io, un anno e mezzo più grande di lui, sono stato testimone oculare della fine del mio caro amico Oscar. Un'immagine che resterà sempre impressa nella mia mente", ha concluso.

"La pace è il vero tema di questa giornata del 25 aprile ed infatti quest'anno la festa della liberazione ha un significato tutto particolare". Lo ha ricordato questa mattina il vice sindaco Franco Casciani, nella cerimonia di omaggio al monumento ai caduti. A settantasette anni dalla fine della seconda guerra mondiale scatenata dal nazifascismo, il cuore dell'Europa è di nuovo ferito da un conflitto, scatenato stavolta dalla Russia.

"La solidarietà per il popolo ucraino deve essere ferma, determinata e coesa" ha sottolineato il vice sindaco, ribadendo l'importanza che alla celebrazione del 25 aprile siano legati i valori di pace, libertà, eguaglianza e solidarietà. Nel concludere il discorso Casciani ha salutato la presenza dei patrioti della Brigata Maiella, protagonisti e testimoni di quel tempo e di quelle lotte che hanno fondato la democrazia. Quindi il saluto alle autorità militari e religiose, ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma ed infine, in particolare e agli studenti delle scuole cittadine.

Subito dopo il vice sindaco ed il presidente del Consiglio comunale, Cristiano Gerosolimo, hanno reso omaggio al monumento dedicato ai patrioti della Brigata Maiella. (ANSA).