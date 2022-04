Spari a Pescara: video aggressione, colpito alle spalle

(ANSA) - PESCARA, 10 APR - Il ragazzo 23enne ferito oggi in un locale al centro di Pescara secondo le prime informazioni dei soccorritori sarebbe stato raggiunto da almeno tre colpi. In un breve filmato del sistema di videosorveglianza che sta circolando su alcune chat, è visibile il giovane, di origini straniere, che, a terra, cerca riparo dietro al bancone e l'aggressore che, a volto scoperto, gli spara colpendolo alla schiena per poi allontanarsi. (ANSA).