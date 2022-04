Colpo di pistola in locale, ferito giovane a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 10 APR - Un giovane è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco nel primo pomeriggio di oggi in Piazza della Rinascita a Pescara all'interno di un locale. Il ragazzo ferito, ma cosciente, è stato caricato in ambulanza per essere trasportato in codice rosso all'ospedale per una ferita nella zona del collo.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. È stata una telefonata arrivata alla sala operativa del 118 ad allertare i soccorsi. Al momento dell'accaduto il giovane era accompagnato dalla fidanzata che ha avuto un malore ed è stata assistita dai sanitari. (ANSA).