Sanità: Verì, bandi per sedi vacanti medicina e pediatria

(ANSA) - PESCARA, 08 APR - È stato pubblicato sul Burat l'elenco degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta, elaborato dalla Regione e dalle Asl sulla base dei parametri stabiliti dagli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Lo comunica l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

"Regione e Asl - sottolinea l'assessore - hanno fatto un accurato lavoro per costruire i bandi, cercando di garantire la massima copertura dell'assistenza su tutte le aree. I parametri sono stabiliti dalla normativa nazionale, che spesso risultano penalizzanti per Regioni come la nostra, con territori complessi e spesso scarsamente popolati. C'è comunque un'interlocuzione aperta tra tutte le Regioni per introdurre correttivi alla disciplina attuale, anche alla luce della riorganizzazione della medicina territoriale prevista dal Pnrr".

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sia i medici già titolari di incarico da almeno due anni che intendano trasferirsi ad altra sede, sia i medici inclusi nelle graduatorie regionali pubblicate lo scorso dicembre. I termini per la presentazione delle domande sono indicati sul Burat.

(ANSA).