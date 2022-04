Pasqua,a processione Venerdì santo Chieti ammessi massimo 14mila

(ANSA) - CHIETI, 08 APR - La tradizionale e ultrasecolare processione del Venerdì Santo di Chieti, organizzata dall'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, torna nella sua forma completa dopo due anni di pandemia e con la presenza del pubblico; ma all'evento sarà applicata la cosiddetta "Direttiva Gabrielli", la direttiva generale del Capo della Polizia del 7 giugno 2017, emessa dopo i fatti di Torino di quell'estate. Dunque, come ha spiegato il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, è stato necessario istituire 22 varchi. E in base al percorso potranno entrare al massimo 14.000 persone, numero che deriva dai calcoli imposti dalla normativa, avallati dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

"Un contingentamento necessario ad assicurare il sereno svolgimento della processione, a cui potranno prendere parte le arciconfraternite, i musicisti, i cori e una ristretta lista di autorità invitate dagli organizzatori, cioè l'Arciconfraternita - ha detto ancora Ferrara - I fedeli non potranno essere al seguito del corteo e le rappresentanze istituzionali saranno risicate. Con me solo vicesindaco e presidente del Consiglio comunale".

"Non ci sarà alcun biglietto da pagare, la processione è e resterà sempre gratuita - ha sottolineato Ferrara - Stiamo però predisponendo, come tutti gli altri Comuni d'Abruzzo che vivono i riti della settimana Santa, un'ordinanza per l'utilizzo delle mascherine. Diversi saranno gli accorgimenti su logistica e mobilità su cui faremo una serie di comunicati e conferenze nei prossimi giorni". Nella mattinata si sono tenute due diverse riunioni operative sullo svolgimento della Processione: la prima in Comune con la comandante della Polizia Municipale, Donatella Di Giovanni, i rappresentanti dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti in San Giustino e degli uffici competenti, la seconda in Prefettura: lo svolgimento della processione è stato uno degli argomenti all'ordine del giorno dell'odierno Comitato dell'Ordine e sicurezza pubblica. (ANSA).