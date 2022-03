Abruzzo Regione Benessere a Bruxelles 'Agrifood sostenibile'

(ANSA) - PESCARA, 27 MAR - "Puntiamo sulla qualità dei nostri prodotti, della nostra acqua, della nostra aria, del nostro ambiente, dei nostri cibi per valorizzare e promuovere l'Abruzzo come regione modello di benessere". Così il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio, sulla partecipazione dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale abruzzese alla vetrina internazionale in programma a Bruxelles da domani a mercoledì prossimo, nella quale saranno protagoniste le eccellenze dell'agrifood sostenibile.

L'Arta sarà di supporto all'azione di promozione del brand Abruzzo promossa all'assessorato regionale all'Agricoltura, attraverso il braccio operativo dell'agenzia regionale per le attività produttive (Arap), "per testimoniare, all'interno di una vetrina di prestigio internazionale, il suo ruolo di sentinella della salubrità ecologica della regione che si riflette anche sulla bontà delle produzioni alimentari e quindi sulle eccellenze della ristorazione abruzzese".

Arta è presente anche in qualità di soggetto attuatore del progetto multidisciplinare "Abruzzo Regione del Benessere", strategico nel programma di mandato della Regione Abruzzo, che mira al miglioramento della qualità della vita della comunità e dei cittadini a livello regionale, alla prevenzione sanitaria ed educazione alimentare, alla qualità ambientale e alla riqualificazione del territorio. Le azioni prevedono la creazione di un brand basato su una certificazione secondo precisi disciplinari da promuovere a livello nazionale e internazionale ed incentrato sull'esperienzialità, la valorizzazione delle tipicità naturalistiche e storico-culturali regionali, a beneficio anche dei territori a rischio marginalizzazione economica e demografica.

"La nostra presenza - ha affermato ancora Dionisio - sarà finalizzata a coadiuvare l'attività svolta dal vice presidente della Regione con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, a sostegno delle imprese abruzzesi". (ANSA).