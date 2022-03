Olio:Bibenda,cinque aziende abruzzesi ottengono le '5 gocce'

(ANSA) - PESCARA, 25 MAR - L'azienda agricola Forcella di Città Sant'Angelo (Pescara), il frantoio Tini di Castilenti (Teramo), il frantoio Garra di Pineto (Teramo), il frantoio Marina Palusci di Pianella (Pescara) e il Trappeto di Caprafico di Casoli (Chieti) sono le aziende della regione Abruzzo che hanno ottenuto le ambite '5 gocce' della guida Bibenda 2022 per i migliori oli extravergine d'oliva, curata dalla Fondazione Italiana Sommelier.

La premiazione si è svolta mercoledì, nell'Hotel Villa Michelangelo di Città Sant'Angelo, nel corso di un convegno, che ha avuto come slogan "io sono evorgoglioso". Presenti, tra gli altri, i presidenti della Fondazione Italiana Sommelier dell'Abruzzo, Daniele Erasmi e Paolo Zazza (rispettivamente presidenti delle delegazioni Abruzzo Adriatico e Abruzzo Centrale), oltre a docenti e ospiti. Al termine ci sono stati banchi d'assaggio degli oli premiati accompagnati da prodotti tipici del territorio, con assaggi dei vini abruzzesi.

La guida Bibenda è divenuto uno strumento autorevole per la conoscenza dei prodotti di qualità: vini grappe e oli, segnalando anche i migliori ristoranti. È apprezzata dalla Cina agli Stati Uniti e da migliaia di fruitori nel mondo con oltre 420 mila copie per smartphone e per pc.

La sezione della Guida dedicata agli oli è stata aggiornata il 18 marzo 2022 con gli esiti delle degustazioni relative ai nuovi oli prodotti con i frutti del nuovo raccolto (campagna olearia 2021-2022). La Guida Bibenda è l'unica del settore a pubblicare già a marzo gli esiti delle degustazioni degli oli provenienti dall'ultimo raccolto. (ANSA).