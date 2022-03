Ucraina:Gelmini,inserire bambini scuola per socializzazione

(ANSA) - CERCHIO, 24 MAR - "L'inserimento di questi ragazzi anche a scuola potrebbe essere determinante anche per la socializzazione. Mi sono sorpresa nell'apprendere dal ministro Bianchi che in realtà l'Ucraina ha chiesto una collaborazione da parte nostra per garantire la didattica a distanza che è un servizio che loro sono pronti a fare". Così il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, a margine della visita nel piccolo comune di Cerchio, in provincia dell'Aquila, dove la amministrazione comunale ha ospitato 45 bambini profughi dalla guerra in Ucraina, di cui 14 orfani.

"C'è il tema della lingua, che stiamo affrontando perché ovviamente questi bambini non parlano l'italiano, qualche volta anche l'inglese non è particolarmente praticato, - ha continuato il ministro -, quindi c'è il tema di come poter comunicare con questi minori. Lo stiamo facendo, ci stiamo occupando dei minori non accompagnati e quindi c'è un grande lavoro su questo fronte". (ANSA).