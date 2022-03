Pnrr, Marsilio, bandi per rendere protagonista territorio

(ANSA) - L'AQUILA, 11 MAR - "Spendere bene, sperando che la nuova crisi non vanifichi tutto". E' il senso dell'incontro aquilano sul Pnrr 'Ricostruire l'economia' che ha raccolto all'Auditorium Piano tutte le istituzioni abruzzzesi, nelle parole del presidente della Regione Marco Marsilio.

Per Marsilio nel passato "si è spesso speso male, io più volte mi sono speso nella Cabina di Coordinamento Integrato affermando che sarebbe stato sbagliato procedere con una gestione centralizzata, fare dei bandi senza molta aderenza locale. Ora quindi - ha proseguito - dobbiamo mettere i puntini sugli i per portare le imprese sui nostri territori, evitando ciò che non serve. Capire isomma che bisogna scendere di scala gestionale, rendere protagonista il territorio". (ANSA).