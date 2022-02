Cinema: nasce Imago International Festival a Civitella

(ANSA) - CIVITELLA DEL TRONTO, 18 FEB - Premi da Champions del cinema nel meraviglioso borgo fortificato di Civitella del Tronto (TE) partirà in estate "Imago International Film Festival" (dal 28 luglio al 4 agosto). Il cinema ha scoperto lo storico borgo nella provincia di Teramo, in tutta la sua eleganza, con il pluripremiato film "Il diritto alla felicità".

Nasce così, dall'incontro tra la società di produzione cinematografica IMAGO e il Comune di Civitella del Tronto con il contributo della Regione Abruzzo, l'Imago International Film Festival di Civitella del Tronto si svolgerà in estate. Al Festival possono partecipare lungometraggi provenienti da tutto il mondo. Le iscrizioni avvengono tramite le piattaforme FilmFreeway e Festhome e, attualmente, sono state già iscritte circa 300 opere.La giuria assegnerà i seguenti prem assegnati con nomi altisonanti della storia del cinema: "Premio Amarcord" al miglior film italiano. "Premio Casablanca" al miglior film straniero. "Premio Sergio Leone" alla migliore regia di film italiano. "Premio Stanley Kubrick" alla migliore regia di film straniero. "Premio Tonino Guerra" alla miglior sceneggiatura italiana. "Premio Billy Wilder" alla miglior sceneggiatura straniera.

"Premio Gian Maria Volonté" al miglior attore protagonista di film italiano. "Premio Humphrey Bogart" al miglior attore protagonista di film straniero. "Premio Monica Vitti" alla miglior attrice protagonista di film italiano. "Premio Lauren Bacall" alla miglior attrice protagonista di film straniero.

"Premio Tonino Delli Colli" alla miglior fotografia. "Premio Burt Bacharach" alla miglior colonna sonora originale. La giuria inoltre potrebbe assegnare anche dei premi speciali, quali, ad esempio: Miglior attore non protagonista italiano.

Miglior attore non protagonista straniero. Migliore attrice non protagonista italiana. Migliore attrice non protagonista straniera. Migliore produzione. Migliore scenografia. Migliori costumi.

Il Festival è stato presentato questa mattina nella sala consiliare della Provincia alla presenza della sindaca di Civitella, Cristina Di Pietro. (ANSA).