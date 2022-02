Giorno Ricordo: cerimonia congiunta 14 Comuni del Pescarese

(ANSA) - PESCARA, 08 FEB - L'amministrazione comunale di Pescara, la Provincia e i Comuni di Montesilvano, Spoltore, Città Sant'Angelo, Penne, Cepagatti, Pianella, Cappelle sul Tavo, Scafa, Moscufo, Nocciano, Picciano, Civitaquana, Sant'Eufemia a Maiella, celebrano a una sola voce il Giorno del ricordo per onorare congiuntamente la memoria degli italiani caduti sull'altra sponda dell'Adriatico e quelli costretti all'esilio (istriani, giuliani, dalmati, zaratini e fiumani) durante e dopo la seconda guerra mondiale, e per dire no a revisionismi e negazionismi su una tragedia nazionale e umanitaria.

È la prima volta che la ricorrenza, istituita con legge 30 marzo 2004 n.92 per serbare e coltivare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo, vede una partecipazione così ampia e significativa dal punto di vista istituzionale, con gonfaloni e rappresentanti di ben quattordici municipalità.

Il programma ufficiale della commemorazione di giovedì 10 febbraio, d'intesa tra i Comuni, la Provincia e l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è articolato tenendo conto della normativa anti-Covid 19 e nel pieno rispetto delle prescrizioni rivolte a impedire le occasioni di contagio, col divieto di assembramento e di cortei e con l'osservanza del distanziamento sociale. (ANSA).