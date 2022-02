Provincia L'Aquila:patrocinio film 'La Seconda Via',riprese

(ANSA) - L'AQUILA, 05 FEB - La Provincia dell'Aquila patrocina il film 'La Seconda Via', lavoro del quale lo scorso 24 gennaio sono iniziate le riprese in Alto Sangro. "L'ente provinciale - si legge in una nota - ha voluto sostenere un'iniziativa che, narrando le gesta del battaglione Alpini L'Aquila , sarà uno strumento importante ed efficace per onorare la bellezza del territorio e la nostra memoria storica". Il regista Alessandro Garilli, alla sua opera prima, si è ispirato al libro 'Ritorno' di Nelson Cenci per realizzare il primo film sulla ritirata dalla Russia del 1943.

Il film narra gli avvenimenti della battaglia di Nikolajewka, combattuta dagli Alpini il 26 gennaio 1943 che costò la vita a migliaia di uomini. La pellicola ha il merito di recuperare, tra i tanti avvenimenti che la storia di quel periodo propone, una vicenda molto significativa e darle il giusto prestigio. Il Battaglione L'Aquila, col solo aiuto del battaglione Monte Cervino, riuscì a bloccare l'avanzata nemica. Gli alpini abruzzesi, a costo di spaventose perdite, continuarono poi a combattere al fianco dei pochi uomini rimasti del battaglione Monte Cervino e poi insieme ai battaglioni Vicenza e Val Cismon.

Fino al 16 gennaio 1943, quando arrivò l'ordine di ritirarsi, gli abruzzesi del battaglione L'Aquila rimasero a Selenyj Jar, con la temperatura di -40° e solo qualche tenda per ripararsi.

Degli oltre 1.600 alpini abruzzesi partiti cominciarono la ritirata solo in 300, gli altri erano morti, rimasti feriti o dispersi durante il mese precedente. Al ritorno in Patria, il Battaglione Alpini L'Aquila contava 3 Ufficiali e Sottufficiali e 159 Alpini.

La 'Seconda Via' è una coproduzione italo-slovena, per l'Italia prodotta da Qualityfilm e Angelika vision, per la Slovenia da Staragara in collaborazione con Rai Cinema e con il contributo selettivo del Ministero della Cultura. Il film gode del patrocinio del Ministero della Difesa ed è realizzato in partnership con lo Stato Maggiore Dell' Esercito, l'Associazione Nazionale Alpini, la Sezione ANA di Bergamo, l'Azienda Agricola La Boscaiola Vigneti Cenci, AVA Associazione Valori Alpini e Air Studio 8 srl. Fanno parte del cast Nicola Adobati, Simone Coppo, Giusto Cucchiarini, Ugo Piva, Matteo Ramundo, Stefano Zanelli.

La location selezionata offre paesaggi che si sposano perfettamente con il film, le società di produzione hanno trovato grande entusiasmo e ospitalità da parte del territorio.

A disposizione della troupe è stato messo un team di professionisti che hanno permesso di raggiungere le località scelte senza problemi. Il presidente Angelo Caruso e tutta l'Amministrazione Provinciale ringraziano "le case di produzione e tutti coloro che stanno collaborando ad un progetto che darà ulteriore lustro alla provincia e alla sua storia". (ANSA).