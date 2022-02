Maielletta, D'Amario,a buon punto attuazione progetto lotto 6

(ANSA) - PESCARA, 04 FEB - Entro il prossimo agosto i lavori del sesto lotto del progetto di valorizzazione turistica di Passo Lanciano saranno appaltati. È quanto emerso nella riunione, convocata dall'assessore al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D'Amario, per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'intero progetto finanziato dal Masterplan per circa 20 milioni di euro. "L'incontro di oggi - sottolinea D'Amario - è stato convocato lo scorso 26 gennaio, prima della polemica politica divampata nei giorni scorsi, proprio perché l'assessorato segue da vicino l'andamento del progetto di valorizzazione del comprensorio sciistico. È un lavoro che stiamo portando avanti grazie anche all'apporto del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e del consigliere Mauro Febbo, per questo siamo a contatto diretto con gli amministratori locali e gli attori principali del progetto".

La riunione ha indicato la tempistica di attuazione del Lotto 6, ma sotto la lente d'ingrandimento c'è l'intero progetto di valorizzazione turistica del comprensorio. A cominciare dalla realizzazione dei parcheggi a ridosso degli impianti di risalita. "La situazione di difficoltà registrata negli ultimi giorni - prosegue D'Amario - per i parcheggi esistenti nel comprensorio della Maielletta, la si deve all'enorme flusso di turisti che hanno raggiunto l'area, al pari di quanto si sta verificando nelle altre stazioni della regione. Per quanto riguarda i tre parcheggi previsti nel progetto di valorizzazione di Passo Lanciano il lavoro progettuale prosegue, con la particolarità che quello di Pretoro è in leggero avanzamento rispetto agli altri due perché è stato più agevole reperire le aree da adibire a parcheggio".

I lavori indicati nel Lotto 6, finanziati per circa 900 mila euro, prevedono la riqualificazione dello stazzo di Roccamorice, la sostituzione del bivacco Pelino, la manutenzione del bivacco Fusco, la manutenzione e realizzazione di 9 terrazze panoramiche e la valorizzazione e messa in sicurezza dei sentieri di montagna. A breve verrà convocata la conferenza dei servizi per il via libera; a giugno il progetto definitivo che apre la strada alla gara di appalto prevista per agosto. (ANSA).