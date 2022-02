Teatro: Pianella,studenti rapiti da Destinazione sconosciuta

(ANSA) - PIANELLA, 01 FEB - "Ho visto i ragazzi rapiti per un ora: data la delicatezza del'argomento è stata una grande soddisfazione. Sappiamo che è difficile tenerli fermi, ma stavolta neanche i telefonini li hanno distratti. Uno spettacolo straordinario". E' la viva soddisfazione del sindaco di Pianella Sandro Marinelli, dopo la chiusura dello spettacolo "Destinatario Sconosciuto", liberamente tratto dall'omonimo libro di Kressmann Taylor, curato da Franco Mannella e Mario Massari, che si è svolto per le scolaresce nel palazzetto dello sport comunale.

Le terze medie al completo hanno poi rivolto tante domande ai due attori, e una in particolare ha particolarmente 'toccato' i protagonisti, quando hanno chiesto a Massari quale fosse stato il momento più difficile e coinvolgente dello spettacolo dedicato alla Shoa. Per ilm protagonista non c'è stato alcuno dubio: quando ha dovuto, lui ariano e nazista, rivelare al suo socio ebreo che non aveva volutofare nulla per salvare la sorella di lui, che poi sparirà nei campi di concentramento. Il testo è del 1938 e con queste lettere tra iu due protagonisti si evince la forza evocativa e quello che poi è stato il Nazismo.

Quello della Taylor è stato un romanzo premonitore, essendo proprio del 1938. (ANSA).