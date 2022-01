Comuni: S.Giovanni Teatino, lavori per 50 nuovi loculi

(ANSA) - SAN GIOVANNI TEATINO, 29 GEN - Sono in corso i lavori di realizzazione di due blocchi di loculi, per un totale di 50, al cimitero di Sambuceto a S.Giovanni Teatino (Chieti), per un costo complessivo di circa 80 mila euro; a seguire si procederà con la realizzazione di un altro blocco lungo il muro di cinta sul lato in direzione Chieti.

"I lavori di ampliamento non si fermeranno qui - dichiara il sindaco Giorgio Di Clemente - : la progettazione di circa 100 loculi presso il cimitero di San Giovanni Alta è in corso ed i lavori per la realizzazione verranno completati entro il 2022.

Abbiamo inoltre altre realtà in programma che presto prenderanno vita. Il nostro impegno è che in tutto il territorio ci siano opere ad incremento delle strutture esistenti". (ANSA).