Crisi idrica: Forum H2O, acqua priorità tra infrastrutture

(ANSA) - PESCARA, 28 GEN - "L'acqua è la priorità assoluta tra tutte le infrastrutture. Si parla di alta velocità ferroviaria da sei miliardi di euro, terze corsie dell'autostrada A14, varianti miliardarie per la A24-A25, ma tutto ha poco senso se poi queste infrastrutture andranno a collegare paesi e capoluoghi dove le case non ricevono l'acqua potabile". A sostenerlo è il portavoce di Forum H2O, Augusto De Sanctis, interpellato dall'ANSA dopo l'intervento del consigliere regionale Barbara Stella (M5S) sull'annuncio dell'Aca di una probabile nuova crisi idrica nella prossima estate.

"I miliardi vanno indirizzati ora per mettere mano alle reti idriche, comprese quelle per l'agricoltura - spiega De Sanctis - perché la scarsità della risorsa e la cattiva gestione possono colpire duro anche l'apparato produttivo. Inoltre le riserve idriche vanno protette senza se e senza ma ed è veramente incredibile che la carta delle aree di salvaguardia e le relative misure di protezione siano al palo da anni perché gli amministratori regionali non vogliono approvare tenendolo nel cassetti il relativo studio costato ben 440 mila euro. In epoca di crisi climatica ormai conclamata non si può continuare a sperperare una risorsa comunque limitata". (ANSA).