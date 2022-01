Rigopiano:Francabandera,massimo impegno in gestione processi

(ANSA) - L'AQUILA, 22 GEN - "In questa settimana è caduto il quinto anniversario dei tragici fatti dell'hotel Rigopiano.

Ferite inguaribili sono state lasciate non solo nelle famiglie delle vittime alla cui memoria ci inchiniamo, ma nell'intera comunità abruzzese e nazionale. Il processo che si occupa dei profili penalistici su quelle drammatiche circostanze, sta facendo regolarmente il suo corso anche se i tempi sono quelli resi necessari dall'estrema complessità nella ricostruzione dei fatti, con numero degli imputati e composizione di garanzia molto differenziate tra loro, dal gran numero di parti civili".

Così il presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Fabrizia Francabandera, parlando nella relazione presentata in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario nel distretto dell'Abruzzo, della tragedia del resort di Farindola (Pescara).

"Mi è capitato di leggere - ha aggiunto il presidente - che gran parte del tempo è trascorso inutilmente, ma posso assicurare che massimo è stato ed è tuttora l'impegno del Tribunale di Pescara nel portare avanti, dopo la pausa imposta dal lockdown e in piena sicurezza sanitaria, il compito difficile che la legge gli assegna: il rispetto delle garanzie della difesa e la legittima attesa delle vittime". (ANSA).