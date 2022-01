Nuova Pescara: Matricciani (Spoltore), rinviare al 2027

(ANSA) - SPOLTORE, 20 GEN - "Pur mantenendo la mia posizione contraria al progetto di fusione, ho portato avanti la mia attività politica e amministrativa nella volontà di rispettare l'esito referendario, e lo stesso posso dire di tutti i consiglieri dell'assise che rappresento. Non è dunque per cattiva volontà che, in queste ultime settimane, ho inserito nel dibattito pubblico la proposta di un rinvio della fusione al 2027". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio comunale di Spoltore Lucio Matricciani.

"Sono convinto che la nomina di un commissario ad acta, richiesta da alcuni, sancirebbe una sconfitta della politica nel suo complesso: una mortificazione non necessaria anche perché il commissario si troverebbe di fronte alle stesse difficoltà vissute da noi in questi mesi, strettamente legate alla legge regionale approvata nella passata legislatura e da subito apparsa vuota nei contenuti e inadeguata nelle tempistiche - si legge nella nota indirizzata al presidente della Regione Marsilio e al presidente del consiglio regionale Sospiri - C'è necessità invece di un arco di tempo piuttosto lungo, non per fermare i lavori in corso, ma per dare a questi un nuovo slancio: bisogna far ripartire questo processo di fusione iniziando da una legge regionale profondamente rivista, che preveda già delle indicazioni concrete su come riorganizzare i diversi servizi, nella speranza di interessare anche il parlamento nazionale per una legge in grado di affrontare tutte le situazioni non previste dalle normative attuali, pensate per unire comuni di piccole dimensioni, e in grado di assicurare una più razionale gestione della rappresentanza". (ANSA).