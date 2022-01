Sisma: Abi-Commissario a governo, prorogare sospensione rate

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, e il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, hanno inviato una lettera a firma congiunta al Presidente del Consiglio e ai Ministri competenti per "chiedere l'urgente proroga della sospensione delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti relativi agli immobili ancora inagibili dopo il sisma del 2016".

Lo si legge in un comunicato che ricorda come la sospensione sia scaduta lo scorso 31 dicembre.

La proroga della sospensione, scaduta il 31 dicembre 2021, spiega il comunicato "si rende necessaria al fine di continuare a sostenere la popolazione colpita dal sisma di cinque anni fa, tenuto anche conto degli effetti della pandemia che proprio in questi ultimi mesi ha preso nuovo vigore". L'Abi e il Commissario, in particolare, "hanno ravvisato al Governo l'esigenza di intervenire sulla materia con un nuovo provvedimento, atteso che i tempi di conversione del Decreto Milleproroghe, attualmente all'esame del Parlamento, si preannunciano più dilatati". (ANSA).