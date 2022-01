Musica e teatro, Gennaro Cannavacciulo con "Yves Montand"

(ANSA) - PESCARA, 11 GEN - Dalle donne amate negli anni come Edith Piaf, Simone Signoret, Marilyn Monroe e Carole Amiel al periodo di Hollywood, con gli incontri artistici con registi dello spessore di Costa- Gavras, Resnais, Lelouch e Godard. Riparte venerdì 14 gennaio con: "Yves Montand, Un Italiano a Parigi", il "docu-recital" dedicato da Gennaro Cannavacciuolo al grande artista italofrancese, il cartellone musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara".

Uno spettacolo emozionante ed intenso, portato da Gennaro Cannavacciuolo in tournée in Italia e all'estero con grande successo di pubblico e di critica, come testimoniano i sold out e le standing ovation raccolte nei teatri più prestigiosi. "Yves Montand, Un Italiano a Parigi" è un "docu-recital" che, partendo dagli albori toscani dell'artista, arriva sino ai suoi trionfi parigini e ne racconta la vita straordinaria e ricca di successi. Le sue canzoni più significative scandiscono le fasi salienti della sua vita e della sua carriera, costellate da straordinari successi e da impegni politici non indifferenti.

Canzoni che hanno fatto storia come "Les feuilles mortes", "A Paris", "Sous le ciel de Paris", "C'est si bon", "La bicyclette", "C'est à l'aube", "Je suis venu à pied", "Bella Ciao", "Mon manège à moi" et "Paris canaille".

Sul palcoscenico, l'attore e cantante è accompagnato dal Midnight Jazz Quartet: Dario Perini al pianoforte, Andrea Tardioli sassofoni e clarinetto, Flavia Ostini al contrabbasso e Antonio Donatone alla batteria. Dagli esordi difficoltosi come figlio di immigrati poveri, costretto a lavori umili, fino all'approdo all'Olympia di Parigi e, successivamente, al Metropolitan di New York. La struttura del recital è quella del teatro-canzone: brevi monologhi, aneddoti, curiosità e note importanti raccontano la vita di Yves Montand e ne introducono le canzoni più celebri e significative, interpretate da Cannavacciuolo dal vivo con la presenza di un quartetto jazz sul palcoscenico. (ANSA).