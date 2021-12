Scuola: ex alunna Galilei Pescara in Nazionale Dibattito

(ANSA) - PESCARA, 28 DIC - Una ex-allieva del liceo scientifico Galilei di Pescara, ora studentessa di filosofia presso l'Università d'Annunzio di Chieti, è entrata a far parte della Nazionale Italiana Universitaria di dibattito regolamentato, una metodologia di ricerca, ma anche uno sport della mente, che vede scontrarsi su un tema prestabilito due o più squadre di dibattenti.

Si tratta di Elena Camplone, giovane e brillante oratrice di 19 anni che ha iniziato ad esercitarsi nell'arte retorica, oggi denominata più comunemente public speaking, grazie al Prof.

Gianluca Presutti, presso il Liceo Galilei di Pescara, come Marta Citriniti, altra studentessa della Scuola, che è invece inserita nella nazionale italiana di dibattito under 19.

Elena ha sempre avuto un grande interesse per il dibattito regolamentato, sia per i suoi aspetti di comunicazione efficace, che per le competenze logiche che riesce a sviluppare nei ragazzi in modo per altro divertente.

"Nel mio percorso - racconta - sono state soprattutto importanti una forte motivazione, ma anche la possibilità di dibattere nella abituale prassi didattica e attraverso l'attività agonistica proposta dal Team di debate della Scuola".

Per Presutti "il successo nel debate di Elena e degli altri nostri ex alunni ci inorgoglisce ed è la nostra più grande soddisfazione". Il preside Carlo Cappello rivela che il segreto di questi riconoscimenti è consistito nell'investire fortemente nelle prassi didattiche più innovative e di programmare in modo serio e scrupoloso la loro diffusione nell'ambito dell'Istituto a partire dalle classi del primo biennio: "Solo in questo modo - afferma - si possono raggiungere tali livelli di eccellenza".

